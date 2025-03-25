بسبب إعلانات رمضان.. زينة تجر أحمد عز للمحكمة مجددًا

قدم دفاع الفنانة زينة استئنافًا على الحكم الصادر من محكمة الأسرة، الذي ألزم الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفليه إلى 80 ألف جنيه شهريًا، مستندًا إلى ظهور الفنان في عدة إعلانات خلال موسم رمضان 2025، بالإضافة إلى أرباحه السينمائية الأخيرة.

وطالب محامي زينة بإجراء تحريات دقيقة حول الدخل الفعلي الذي حصل عليه عز، خاصة بعد مشاركته في ثلاثة إعلانات تجارية، وذلك بهدف إعادة تقييم النفقة الشهرية بما يتناسب مع مستوى معيشته ودخله الحالي.

كانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بزيادة النفقة، مستندة إلى تحقيق الفنان أحمد عز إيرادات ضخمة من أعماله الفنية، بما في ذلك 30 مليون جنيه من فيلمه الأخير، كما رفضت المحكمة استئنافًا سابقًا للفنان يعترض فيه على إلزامه بسداد مصروفات أبنائه الدراسية.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، في ظل مطالبات زينة بزيادة النفقة، عقب المستندات الرسمية التي قدمها دفاعها حول دخل عز السنوي وأعماله الأخيرة.