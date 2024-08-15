تعدى على فتاة في قطر.. القبض على أحمد ياسر المحمدي





تجري نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة مع اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وكشفت المعلومات الأولية أن لاعب كرة القدم في وقت سابق تورط في قضية عقب اتهامه من فتاة بالتعدي عليها في دولة قطر، وعقب تحقيقات موسعة معه في القضية، قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية، ولكنه فور قرار إخلاء السبيل عاد إلى مصر، وهذا ما دفع جهات التحقيق بالخارج مخاطبة الإنتربول لضبطه والتحقيق معه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، شقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك والأهلي سابقا، حيث تم ضبطه في القاهرة بعد توجيه أمني من وزير الداخلية في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وطالبت الجهات المختصة بدولة قطر ضبطه وإحضاره في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر منذ عامين، وصدر ضده حكم قضائي بإدانته بتهمة التعدي على الفتاة.

وتم القبض عليه في شرم الشيخ وترحيله إلى نيابة عابدين وسط القاهرة لمباشرة التحقيقات معه.