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تفاصيل القبض على "كائن النوتيلا" في الإسكندرية

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الخميس، 19-09-2024 09:21 ص


ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر الشهيرة سهيلة، صاحبة حساب "كائن النوتيلا"، بعد بث محتوى وصف بالمخالف على حساباتها الشخصية.

وأفاد أمن الإسكندرية، بأن "سهيلة" بثت عبر حساباتها الشخصية محتوى مخالفاً، واصفة إياه بأنه "يبعث على الفسق والفجور".

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وكانت سهيلة فرحات المعروفة بكائن النوتيلا، تدرس في كلية الفنون التطبيقية، واعتادت نشر فيديوهات تقليد وغناء على منصة تيك تك، ووصل عدد متابعيها إلى أكثر من 5 مليون.

كانت قوات الأمن قد ألقت في أوقات سابقة على صناع محتوى على تيك توك ويوتيوب بتهمة الفجور وإنشاء محتوى مخالف، من بينهم حنين حسام، التي واجهت عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.

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