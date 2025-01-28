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ترامب: تحدثت مع السيسي بشأن نقل الفلسطينيين من غزة.. والقاهرة الإخبارية: لم يحدث

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الثلاثاء، 28-01-2025 12:34 م

 

نفى مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى، ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد المصدر، بحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية، أن أي اتصال هاتفي للرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع رؤساء الدول.

وأضاف: "كان يجب تحري الدقة المطلوبة، خصوصا فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى، وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط، وعلى ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع رئيسي البلدين".

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، قد قال إنه تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن نقل الفلسطييين من غزة إلى "دول مجاورة".

وقال الرئيس الأمريكي إنه أخبر نظيره المصري أنه يود أن يجعل أهل غزة "يعيشون في منطقة حيث يمكنهم العيش دون اضطراب أو ثورة.. عندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيما لسنوات عدة"، بحسب تعبيره.

يأتي الإعلان عن اتصال ترامب بالسيسي اليوم الثلاثاء، عقب اتصال كان أجراه بملك الأردن عبدالله الثاني يوم الأحد، تحدث خلال عن "نقل الفلسطينيين من غزة المدمرة إلى دول مجاورة".

وكانت مصر والأردن جددتا موقفهما الرافض لأي مخططات إسرائيلية أو غيرها من أجل نقل سكان القطاع، معتبرتين أنها حملة تهجير ثانية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مساء الأحد، عن تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ودعت إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين.

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