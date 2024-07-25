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تخلت عن الحجاب.. فنانة شهيرة تصدم الجمهور بصور فاضحة

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الخميس، 25-07-2024 01:54 م

نشرت الفنانة اللبنانية ريم الشريف صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام.
وأطلت ريم بإطلالة جريئة حيث ارتدت كروب توب مكشوف وشفاف باللون الأسود مع شورت باللون نفسه.
 وأثارت ريم الجدل بإطلالتها التي اعتبرها البعض "فاضحة".
وكانت ريم قالت في تصريحات إعلامية سابقة إن الحجاب فرض عليها منذ طفولتها حتى وصولها لسن الـ 18 عاما في المدرسة وانها كثيرا ما كانت تتعرض للتنمر لأنها يتيمة وأيضا بسبب فقرها وكان في نيتها خلع الحجاب".
وتابعت: "حسيت بالوحدة والغربة والوجع وإني بدفع دم علشان أتعلم وصلني لمرحلة إني حاولت الانتحار من أعلى مبنى المدرسة لكن أصحابي منعوني".
يُذكر ان ريم كان لها تجربة في تقديم البرامج من خلال تقديم برنامج "دقوا المهابيج" عبر شاشة "الجديد".

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