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تارا عماد: مش عايزة والدي في حياتي.. ولما يموت ممكن أحضر الجنازة

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الأحد، 23-03-2025 08:53 ص

 

 

 

حلت تارا عماد ضيفة على برنامج  ABtalks لـ أنس بوخش، الذي يذاع على يوتيوب، وكشفت فيه عن العديد من كواليس حياتها الشخصية والفنية وعن علاقتها مع والدها.

وقالت تارا عماد: والدي طلب يرجع يتعامل معايا ولكن أنا رفضت وبعد وفاة والدتي وأصحابي شافوه في الجنازة ولكن أنا لم أشاهده وعلى ما أتذكر اليوم ده سلمت على ناس كتير.

وأضافت: سامحت أبويا وقتها ولكن مش عايزة يكون تعامل بينا، ومش شايلة جوايا ليه أي حاجة ولكن عايزة أكون في سلام واشيل هم نفسي بس، وحاليًا لا ينشغل تفكيري في أن أرجع أي تعامل مع والدي، وممكن بعض الناس تشوفني شريرة ولكن أنا مرتاحة كدة.

واستكملت: آخر مرة كان في حياتي لما كان عندي 23 سنة، فضلا على أن والدي ووالدتي انفصلوا بدري، وعلى الرغم من كده ماما كانت بتقولي إعملي اللي انتي مستريحة فيه، وأنا دلوقتي مش حابة إن يكون هناك تعامل مع والدي، ولو توفي ممكن أروح صلاة الجنازة عادي.

وشاركت تارا عماد في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل جودر 2، بطولة ياسر جلال تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وفي السينما تنتظر عرض فيلم الجواهرجي، الذي انتهت من تصويره منذ فترة والعمل من بطولة محمد هنيدي وتأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

 

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