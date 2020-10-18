بالحجاب الشرعي.. أول ظهور لـ«بسمة وهبة» بعد خضوعها لعملية خطيرة
بسمة وهبة
الأحد، 18-10-202003:51 ممحمد فضل
ظهرت الإعلامية
بسمة وهبة، في فيديو نشرته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تطمئن
الجمهور عليها بعد خضوعها أمس لعملية جراحية خطيرة.
وظهرت
"وهبة" مرتدية الحجاب الشرعي، وقالت في المقطع المصور :"الحمد لله
والشكر لله، ثم لكل الناس الطيبة اللى دعتلى، ولكم مثل الدعاء يا رب، أنا قلت
أطمنكم علي بس أول حاجة عملتها إنى سجدت سجدة شكر لله.. حمدت ربنا إنه رجعنى
بالسلامة وقومني بالسلامة".وتابعت "يا رب ألطف بنا دائما يارب.. اللهم
انزل شفائك لمن مسه الضر.. اللهم أشف وعافى كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت
سبحانك يا رب يا كريم".
وكانت وهبة أطلت
أمس السبت بالفيديو قبيل دخولها غرفة العمليات طالبة من محبيها الدعاء لها.