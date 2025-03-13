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النيابة العامة تباشر التحقيق في مشاجرة "الفردوس" بأكتوبر

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الخميس، 13-03-2025 09:45 ص

 

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة حول مشاجرة مدينة الفردوس بعد ضبط طرفيها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ورصدت مقاطع الفيديو المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدي على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

 

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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