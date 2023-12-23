المفتي: نثمن قرار الدنمارك بشأن «المصحف»

السبت، 23-12-2023
06:28 م
نسمه عبد الوهاب
كشف الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن رأيه بخصوص قرار البرلمان الدنمارك
ي بحظر تمزيق المصحف
.
أجاب خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد: نحن نثمِّن قرار البرلمان الدنمارك
ي الخاص بمنع الإساءة إلى المصحف
الشريف، بتمزيقه أو تدنيسه أو بأي صورة من الصور التي من شأنها نزع القداسة عن المصحف
الشريف، وسائر الكتب المقدسة، وحظر القانون 'المعاملة غير اللائقة' للنصوص الدينية المعترف بها لدى المجتمعات الدينية.
وقال إن هذا القرار يسهم في تعزيز رُوح التسامح والتعاون المشترك بين المجتمعات كافة، ويدعم نبذ خطابات الكراهية والعنف والإقصاء والتمييز.