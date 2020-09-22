"الري" تكشف حقيقة حدوث غرق في بعض المحافظات

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن حجم الأمطار خلال الفترة الأخيرة عرضت بعض المزارعين لعدد من الأضرار بسبب ارتفاع منسوب النيل.
وأضاف المهندس محمد السباعي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة، لافتاً إلى أن محافظة البحيرة تشهد ارتفاع منسوب المياه نتيجة التعديات التي تشهدها المحافظة على فرع رشيد.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أنه يتم التنسيق مع أجهزة الدولة لرفع التعديات والحفاظ على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن الأيام القادمة لا تشهد أمطارا داخلية تدعو للقلق.