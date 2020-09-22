"الري" تكشف حقيقة حدوث غرق في بعض المحافظات

نهر النيل

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن حجم الأمطار خلال الفترة الأخيرة عرضت بعض المزارعين لعدد من الأضرار بسبب ارتفاع منسوب النيل.

وأضاف المهندس محمد السباعي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة، لافتاً إلى أن محافظة البحيرة تشهد ارتفاع منسوب المياه نتيجة التعديات التي تشهدها المحافظة على فرع رشيد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أنه يتم التنسيق مع أجهزة الدولة لرفع التعديات والحفاظ على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن الأيام القادمة لا تشهد أمطارا داخلية تدعو للقلق.





