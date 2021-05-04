إيهاب توفيق: هاتفي تم سرقته .. وهذا الفنان هو من أخذه

الثلاثاء، 04-05-2021
08:18 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الفنان إيهاب توفيق عن قصة طريفة حدثت له في فرح ابنة الفنانة فيفي عبده.
وقال إيهاب في برنامج "شيخ الحارة والجريئة
": عندما ذهبت إلى الفرح وضعت الهاتف على منضدة كان يجلس عليها العديد من أصدقائي وبعدها ذهبت للسلام على أصدقاء آخرين وعدت فلم أجده.
وأضاف: بحثت عنه في كل مكان دون جدوى .. اتصلت به أكثر من مرة فتم إغلاقه وقتها تأكدت أن الهاتف تم سرقته.
وتابع: تبين أن الفنان محمد منير
كان يغني في الحفل وكان يضع هاتفه بجانب هاتفي وعندما انتهى من الفقرة أخذ كل الهواتف على سبيل الخطأ ورحل وبعدها فوجئنا بمدير أعماله يعود ومعه هاتفي وكان هذا الموقف من أغرب مواقف حياتي.