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إعلامية شهيرة: والدتي ضربت إلهام شاهين بالشبشب

إلهام شاهين
إعلامية شهيرة: والدتي ضربت إلهام شاهين بالشبشب
 
الثلاثاء، 27-04-2021 07:26 ص أحمد عادل شعبان
روت الإعلامية بوسي شلبي قصة طريفة حدثت معها عندما كانت صغيرة، مؤكدة أنها كانت ذات ليلة تسهر مع إلهام شاهين و زوجها السابق عادل حسني في عوامة تخصهما وتعطلت العوامة وسط المياه وتأخرت عن ميعاد عودتها للمنزل.

وقالت في برنامج "شيخ الحارة اولجريئة" : وقتها طلبت من إلهام و زوجها أن يأتيان معي للمنزل من أجل إقناع أمي أنني تأخرت رغما عني وحينها وافقاني.

وأضافت: دخل الدكتور عادل حسني وخلفه إلهام وأنا كنت الثالثة ، وكانت أمي في انتظارنا بالشبشب ثم ضربت عادل حسني وإلهام وضربتني أنا ايضا علقة ساخنة.
 

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