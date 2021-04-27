إعلامية شهيرة: والدتي ضربت إلهام شاهين بالشبشب

الثلاثاء، 27-04-2021
07:26 ص
أحمد عادل شعبان
روت الإعلامية بوسي شلبي
قصة طريفة حدثت معها عندما كانت صغيرة، مؤكدة أنها كانت ذات ليلة تسهر مع إلهام شاهين
و زوجها السابق عادل حسني في عوامة تخصهما وتعطلت العوامة وسط المياه وتأخرت عن ميعاد عودتها للمنزل.
وقالت في برنامج "شيخ الحارة اولجريئة" : وقتها طلبت من إلهام و زوجها أن يأتيان معي للمنزل من أجل إقناع أمي أنني تأخرت رغما عني وحينها وافقاني.
وأضافت: دخل الدكتور عادل حسني وخلفه إلهام وأنا كنت الثالثة ، وكانت أمي في انتظارنا بالشبشب ثم ضربت عادل حسني وإلهام وضربتني أنا ايضا علقة ساخنة.