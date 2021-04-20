إلهام شاهين تفاجئ إيناس الدغيدي:«جوزي خانني وأنا كمان أخطأت»

فاجأت الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية
والمخرجة إيناس الدغيدي، بردها على سؤالها أثناء حلولها ضيفة في برنامجها
"شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة
والناس"، بعد أن سألتها عن إمكانية تكرار زواجها من زوجيها السابقين لو عاد
بها الزمن، وهل يمكن أن تقبل أن تكون زوجة ثانية.
وقالت "شاهين"، إنه لو عاد بها
الزمن من الممكن أن تكرر زواجها مرة أخرى من
نفس الشخصين، مضيفة:" في فترة زواجي كنت مبسوطة من نفس الشخصين اللي اتجوزتهم".
وأضافت إلهام شاهين:" مفيش ملايكة على الأرض وهم عندهم أخطاء، وخانوني
وأنا كمان أخطأت في التعامل معاهم ولا أتقبل الخيانة".
ووردت إلهام شاهين على سؤال :"هل تتزوجي
من رجل متزوج؟"، قائلة :" لو بحب
الراجل هغير عليه ولن اسمح بخيانةه لي ، وفي جوازتي الثانية زوجي كان متجوز وقبلت هذا الأمر
وفي بعض الأحيان من الممكن أقبل شيء خطأ ".