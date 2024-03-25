الثلاثاء 26 مارس 2024
توقيت مصر 11:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بلاغات سابقة بالتحرش.. التحقيقات تكشف مفاجأة بشأن سائق أوبر في واقعة حبيبة الشماع

تحليل وتوقعات الاتجاهات الحالية في سوق الصرف الأجنبي

بعد الهبوط المدوي.. مفاجأة في سعر الدولار والريال السعودي اليوم

ضابط شرطة سابق يغتصب نائبة برلمانية داخل شقته

محفظ قرآن ينهي حياته شنقًا بعد صلاة الفجر تاركاً وصية صادمة

لحظة وفاة لاعب جزائري في أرض الملعب بسبب تدخل خاطئ من لاعب أخر

قطع أذن أحدهم خلال استجوابه.. اول ظهور لمرتكبي مجزرة موسكو خلال محاكمتهم وكشف جنسيتهم

إعلان موعد عيد الفطر المبارك

شاهد.. مدرب منتخب الجزائر يصفع لاعبيه بسبب مشاداتهم مع لاعبي تونس

مرتضى منصور يهدد بمقاضاة قناة الجزيرة بـ 20 مليار دولار لهذا السبب

إعلان موعد عيد الفطر المبارك

images (3)
ا
الإثنين، 25-03-2024 12:34 م

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام، موضحا أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.
وأوضح المعهد أن عدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الفطر 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، فإنه بدءًا من الغد سيكون هناك 16 يومًا متبقية على نهاية الشهر الكريم فلكيًا، خاصة وأن غدا الإثنين سيوافق 15 رمضان 2024، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد نهاية شهر رمضان 2024 سيكون لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم.
وأشار البيان إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 29 رمضان 1445 هجريا، الموافق 8 أبريل المقبل.
ويترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم حلول عيد الفطر المبارك، الذي يُعد من أهم الأعياد الدينية في الإسلام، ويترقب أكثر من 3 مليارات مسلم إعلان الجهات الرسمية لرؤية هلال شهر شوال للعام 1445هـ والاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

إقرأ ايضا

IMG-20240326-WA0016

بلاغات سابقة بالتحرش.. التحقيقات تكشف مفاجأة بشأن سائق أوبر في واقعة حبيبة الشماع

IMG-20240325-WA0025

ضابط شرطة سابق يغتصب نائبة برلمانية داخل شقته

IMG-20240325-WA0010

محفظ قرآن ينهي حياته شنقًا بعد صلاة الفجر تاركاً وصية صادمة

أخبار متعلقة

IMG-20240311-WA0033

تعرف على مواعيد المترو والقطار الكهربائي في رمضان

IMG-20240310-WA0052

أول دولة تعلن أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

IMG-20240307-WA0012

الحكومة تعلن مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان