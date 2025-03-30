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أول رد من اللاعب السعودي سعيد العويران على زواجه من غادة عبدالرازق

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الأحد، 30-03-2025 01:37 م

 

 

كشف نجم المنتخب السعودي السابق، اللاعب سعيد العويران، حقيقة ما يثار عن زواجه والنجمة غادة عبدالرازق، وذلك خلال ظهور في برنامج "يقال".

 

اللاعب سعيد العويران، خلال ظهوره في برنامج "يقال" الذي يقدمه الإعلامي السعودي نادر الفرحان على قناة "اليوم"، رد على ما يثار عن زواجه من النجمة غادة عبدالرازق.

 

وقال العويران: "لي الشرف في الزواج من الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق، فهي سيدة جميلة ومثقفة جدًا، لكني لم أتزوجها".

 

واوضح اللاعب أن السبب وراء إطلاق هذه الشائعة يعود إلى فيديو قديم جمعهما بالمغرب خلال مناسبة عامة.

 

النجمة غادة عد الرازق، قامت ببطولة مسلسل "شباب إمرأة"، الذي يعرض في رمضان الحالي، عبر قنوات "on"، و "cbc"، ومنصة "watch it".

 

مسلسل " شباب امرأة"، مأخوذ عن رواية شهيرة للروائي أمين يوسف غراب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته محمود حافظ، ويوسف عمر، جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي، وعمرو وهبة، لبنى ونس، محمد الصاوي.

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