أول تعليق من أسماء جلال على تشبيهها بـ مايكل جاكسون

اسماء جلال

حلت فنانة أسماء جلال، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أمس الخميس 4 يوليو، وتحدثت عن الكثير من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية والفنية.



وتعليقا على تشبيه البعض لها بالنجم العالمي مايكل جاكسون، وهل شعرت بالضيق من هذا الربط، قالت "الصورة لم تضايقني، أنا صاحبة مبدأ اللعبة الحلوة أصقف لها، لو حد قال إفيه حلو هصقف له"، مضيفة "مش عارفة إيه بداية الموضوع بس لقيت الدنيا كلها بتقول أسماء جاكسون أو مايكل جاكسون الغلابة وافتكرت ان عشان بحبه، وبعدين لقيت صورة بالذكاء الاصطناعي دمج صورتي في صورته، الصورة لذيذة بتضحك".

