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بسبب تهديده لاعباً عربياً بالقتل.. استبعاد حكم شهير بقرار من الاتحاد الأوروبي

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الخميس، 03-10-2024 12:34 م

 


كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استبعد الحكم فابيو ماريسكا من مباراة أيندهوفن وسبورتينغ لشبونة بدوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء، بعدما هدد لاعبا عربيا بالقتل.

وقالت صحيفة "Corriere della Sera" الإيطالية، إن الحكم الإيطالي ماريسكا، تم استبعاده من الطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء أيندهوفن وسبورتنغ لشبونة، بقرار من الاتحاد الأوروبي بسبب تهديده لاعب فريق العربي الكويتي، خالد المرشد  بالقتل، عندما أدار مباراة العربي ونادي الكويت بالجولة السادسة في الدوري الكويتي الجمعة الماضي.

ووفقا للصحيفة، فإن خالد المرشد زعم أن ماريسكا قال "أراك في المرة القادمة، سأقتلك"، على الرغم من أن لاعبا آخر يعتقد أن الحكم قال "أراك في المرة القادمة" دون أي تعليق آخر.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استبعاد ماريسكا لاحقا من التواجد كحكم رابع في مباراة أيندهوفن وسبورتينغ لشبونة، والتي انتهت بنتيجة التعادل 1-1 أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، كما سيمنع من العمل في إيطاليا لمدة شهر.

وكان الحكم البالغ من العمر 43 عاما، بدأ التحكيم في الدوريات الاحترافية الإيطالية عام 2011 ويشارك في المسابقات الأوروبية منذ عام 2018.

وتولى ماريسكا مسؤولية إدارة مباراة واحدة في الدوري الإيطالي حتى الآن هذا الموسم انتهت بالتعادل 2-2 بين ميلان وتورينو.

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