الأحد 17 يناير 2021
توقيت مصر 18:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي

"أردوغان" يغادر رئاسة تركيا

شاهد.. مينا مسعود يزور الأهرام ويدعو العالم لزيارة مصر

ضجة علي مواقع التواصل بسبب وليمة " عائض القرني "

الاستخبارات تكشف عن مستودع لأسلحة وصواريخ تابعة لـ داعش

"بايدن " يعلن عن توقيعه لقرارات مخالفة لقرارات " ترامب" فور دخوله البيت الأبيض

قتل و إصابة العشرات في اشتباكات مسلحة بـ" دارفور"

قبل الرحيل.. ترامب يمنح ملك المغرب هذا الوسام

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

آخر ما قاله إعلامي سعودي عن المصالحة مع قطر قبل وفاته

ADS
 

استطلاع رأي:

"أردوغان" يغادر رئاسة تركيا

أرشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 17-01-2021 05:00 م الطيب حسين

كشفت نتئاج استطلاع رأي في تركيا، عن تراجع حظوظ الرئيس رجب طيب أردوغان أمام منافسيه حال إجراء الانتخابات الرئاسية حاليًا.

وأشار الاستطلاع إلى تراجع شعبية أردوغان أمام اثنين من منافسيه السياسيين في حال تم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته شركة «أوراسيا» لاستطلاعات الرأي، أن كلاً من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش قد تفوقا على رئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية، اليوم الأحد، أنه تم سؤال المشاركين في الاستطلاع عمن سيصوتون له في الانتخابات المقبلة؟

وكانت نسبة التأييد لترشح رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، 42.1% مقابل 37.2% لمصلحة الرئيس أردوغان.

وفي حال ترشح رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، فقد أكد 42.7% من المشاركين أنهم سيصوتون له، فيما أعرب 36.9% عن عزمهم التصويت لأردوغان.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن النتائج أظهرت اقتراب رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو من أردوغان.

ففي الوقت الذي حصل فيه أردوغان على 37.4% من الأصوات كان معدل كيليتشدار أوغلو 35.9%. وبينما حصلت أكشنار على 36.4%، حصل أردوغان على 37.1%.
 

إقرأ ايضا

download

آخر ما قاله إعلامي سعودي عن المصالحة مع قطر قبل وفاته

فريق الأهلي

أسطورة الأهلي: كان نفسي أخرج من النادي بطريقة أحسن من كدا

أحمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك يهاجم لاعبا شهيرا بعد انتقاده للزمالك: معندكش شخصية

أخبار متعلقة

أرشيفية

تركيا تعلق على عودة العلاقات مع مصر

أمير-قطر-وولي-عهد-السعودية-محمد-بن-سلمان-أرشيف-504x362

مفاجأة.. قطر تعرض على السعودية وساطتها للتصالح مع تركيا

download

حكم بسجن داعية إسلامي شهير 1000 عامًا بتهم جنسية

وزير الخارجية التركي

تركيا تصدر بيانًا رسميًا للتعليق على المصالحة مع قطر