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أحمد العوضي يرد على تصريحات ميمي جمال: السنة الجاية يحصل

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الأربعاء، 25-12-2024 11:37 ص

 

 

رد الفنان أحمد العوضي على تصريحات الفنانة ميمي جمال وإشادتها بفنه، قائلة: "أحمد العوضي أنا شايفة إنه فيه مستقبل كويس بنسباله إن شاء الله".

 

وأعاد العوضي، نشر الفيديو عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ست الكل، ده شرف كبير ليا إني اشتغل معاكي والله، إن شاء الله السنة الجاية يحصل واشتغل معاكي يا أستاذة ميمي".

 

يذكر أن الفنانة ميمي جمال تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2" ومسلسل "كامل العدد 3".

 

بينما يخوض الفنان أحمد العوضي سباق رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل" وهو تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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