الخميس 27 مارس 2025
توقيت مصر 18:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض

رغم قصف الجبهات.. خالد سرحان يفاجئ محمد رمضان بتصريح غير متوقع

أول قرار لـ محمد الخطيب ردًا على قرارات اللجنة الأولمبية

ميدو يشكر زيزو ووالده ويكشف السبب

لفظ قبيح.. مصطفى محمد يعترف بخطأه ويوجه رسالة لحسام حسن

ما علاقة فلسطين؟.. سر وشم كلمة "كافر" والصليب على جسد وزير الدفاع الأمريكي

فيديو.. القبض على طبيب سحل سيدة مسنة قدمها مكسورة في مدخل عمارة بالشرقية

شاهد لحظة القبض على مفتي بشار الأسد أثناء محاولة هروبه خارج سوريا

أب الغربية ينهي حياة أبنائه لسبب صـ.ـادم (صور)

IMG_٢٠٢٥٠٣٢٧_٠٣٤١٣٠_715_043215
ا
الخميس، 27-03-2025 09:48 ص

 

ننشر الصور الأولي للضحايا جريمة قتـ.ـل ارتكبها اب في حق ابنائه بتلقينه علقه ساخنه بواسطة العصا داخل عش الزوجية بسبب ضائقة مالية وخلافات أسرية وفراره خشية القبض عليه .

تفاصيل الجريمة

تمكنت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الغربية من ضبط أب مدمن في العقد الرابع من عمره لارتكابه واقعة جريمة قتل طفليه وأصاب الثالث بالضرب المبرح بواسطة "عصا خشبية" مما تسبب في وفاة أثنين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بالحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

جريمة الغربية أب ينهي حياة طفليه

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وفاة طفلين وإصابة آخر تتراوح أعمارهم السنية ما بين "5-12" سنة بقرية العتوه البحرية بنطاق دائرة المركز.

 

جهود أمنية

 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وافادت التحريات الأمنية إرتكاب الأب جريمة إنهاء حياة أبناءه بسبب ضائقة مالية وتعاطي المواد المخدرة "الآيس والشابو" وهروبه عقب ارتكاب الواقعة.

 

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قطور من ضبط "م.ن"42 سنة الاب المتهم بطريق "طنطا ـ كفر الشيخ " .

 

ضبط الأب الهارب

وبمواجهته المتهم بإنهاء حياة أفراد أسرته بسبب خلافات أسرية ومروره بضائقة مالية وخلافات مع زوجته دفعته لإنهاء حياتهما وإصابة الطفل الآخر من أبنائه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


إقرأ ايضا

150605063818221~femme_coma

صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

196-131253-substitute-dancer-series-sh-sh-reveals-2

الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

230

حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض

أخبار متعلقة

71565982576202503180339303930

رموها في المصرف.. مقـ.ـتل فتاة على يد طليقها ووالده العجوز بالغربية