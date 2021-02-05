6 آلاف دولار هدية لمن ينتقل للإقامة في هذه الولاية

الجمعة، 05-02-2021
10:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت بلدة "
ناتشيز " في ولاية ميسيسيبي الأمريكية عن تقديمها لهدية مالية تصل إلي 6100
دولار
لكل من ينتقل للعيش فيها .
و صرح عمدة البلدة ،
دان جيبسون ، أن الهدف هو خلق حياة جديدة في المنطقة من خلال جذب العمال الذين لم
يعد يعجبهم بريق المدن الكبرى و يفضلون الإقامة هنا في المدينة ، حسبما نشرت
" سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن هذه
البلدة تعد من أقدم المدن علي طول نهر المسيسيبي
و تشتهر بمنازلها التاريخية حيث
تضم أكثر من 1000 منزل مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية ويبلغ عدد سكانها
حوالي 15000 نسمة وهي وجهة لتناول الطعام وقدتم تسميتها عاصمة البسكويت
في العالم
.