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152 قتيلًا.. التحقيقات تكشف مفاجأة بشأن ما عثر عليه على هاتف أحد مهاجمي موسكو

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الأحد، 24-03-2024 01:11 م


 

كشفت التحقيقات في واقعة الهجوم المسلح على مركز تجاري في موسكو، أن ضباط الأمن عثروا على هاتف أحد منفذي الهجوم، مشيرة إلى أنهم قاموا بإشعال النار عمدا في مخارج الطوارئ لمنع الدخول إلى المركز.

وأوضحت، أن ضباط الأمن أصدروا تعليمات أثناء عمليات الإنقاذ إلى رجال الإنقاذ بجمع جميع الهواتف التي تم العثور عليها.

وأكدوا وجود معلومات تفيد بأن أحد الإرهابيين فقد هاتفا ذكيا، وتم العثور على الهاتف الخاص بالمجرم وبندقية كلاشينكوف هجومية.

وأشارت التحقيقات إلى أن الإرهابيين أشعلوا النار عمدا في مخارج الطوارئ لمنع الناس من الدخول إلى المركز التجاري وقاعة الحفلات.

وأكد ضباط الخدمات العملياتية أن الإرهابيين لم يشعلوا النار في المبنى بشكل عشوائي، حيث اختاروا أماكن بالقرب من مخارج الطوارئ لمنع دخول أي شخص للمبنى.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى إلى 152 شخصا، وفق ما نقلت وكالة "تاس".

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