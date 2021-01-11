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ولي العهد السعودي يزف بشري سارة لسكان المملكة

بن سلمان
بن سلمان
 
الإثنين، 11-01-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن مشروع " ذا لاين " في " نيوم " سيوفر 180 ألف فرصة عمل.
و أشار في تصريحات نشرتها " واس" إلي أن ما سيتم بناؤه هو منطقة أعمال رائدة خالية من الكربون تتكلف 500 مليار دولار و تستهدف تنويع اقتصاد المملكة المعتمد علي النفط ، لافتا إلي أنها ستكون قادرة علي استيعاب مليون ساكن وستعتمد بالكامل علي الطاقة النظيفة بنسبة 100% ، إلي جانب تحقيقها مستقبل إيجابي للكربون .
جدير بالذكر أن المملكة أصدرت بيان يؤكد أن الإنشاءات الخاصة بهذا المشروع تبدأ في الربع الأول من 2021 ومن المتوقع أن يسهم بنحو 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للملكة  ويوفر 380 ألف فرصة عمل .
 

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