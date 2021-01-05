أول تعليق من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد المصالحة الخليجية

الثلاثاء، 05-01-2021
06:48 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الأمير محمد بن سلمان
- ولي العهد السعودي - عن نهج المملكة العربية السعودية
الراسخ في التعامل مع دول الخليج.
وقالت وكالة الانباء السعودية
: صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن سياسة المملكة العربية السعودية
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.
وأكد الأمير محمد بن سلمان
أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ستكون - بحول الله - قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير
والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ
وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي
تشهدها منطقتنا.وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.