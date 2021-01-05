الثلاثاء 05 يناير 2021
توقيت مصر 11:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صادم.. يهدد زوجته العروس بنشر فيديو «ليلة دخلتهما» مقابل هذا المبلغ

سعوديون يردون.. شمس الكويتية: أدين بعمري لـ«بن سلمان» لهذا السبب

فتاة تقتحم مسجدًا وتعتدي على الإمام بسلاح أبيض والسبب صادم

وفاة نجم الأهلي متأثرًا بكورونا

البنتاجون ينشر قواته تحسبا للعنف في مظاهرات "ترامب "

أول تعليق إماراتي على إتمام المصالحة مع قطر

قرقاش: القمة الخليجية ستعيد وحدة الخليج

عاجل.. أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية

تعليق مفاجيء من تركي آل الشيخ بعد المصالحة مع قطر

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

أول تعليق من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد المصالحة الخليجية

بن سلمان
أول تعليق من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد المصالحة الخليجية
 
الثلاثاء، 05-01-2021 06:48 ص أحمد عادل شعبان
كشف الأمير محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي - عن نهج المملكة العربية السعودية الراسخ في التعامل مع دول الخليج.

وقالت وكالة الانباء السعودية:  صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ستكون - بحول الله - قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير
والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ
وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي
تشهدها منطقتنا.وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

البنتاجون ينشر قواته تحسبا للعنف في مظاهرات "ترامب "

anwer qrkash

أول تعليق إماراتي على إتمام المصالحة مع قطر

قرقاش

قرقاش: القمة الخليجية ستعيد وحدة الخليج

أخبار متعلقة

الملك سلمان

الملك سلمان يزف بشرى سار لـ السعوديين: سنقوم بأمر غير مسبوق

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف عن أصعب 7 مواقف مرت به في 2020: كنت قريبا من الموت

ولي العهد يتلقى اللقاح

هذا أهم ما فعله السعوديون بعد تلقي ولي العهد لـ لقاح كورونا

الجزيرة

مستشار بن زايد: المصالحة الخليجية مهددة بعد ما فعلته قناة الجزيرة

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل زوجة سعودية وعشيقها السوري

A17-09-2020-3

فيديو هز الإمارات.. بيان عاجل من النائب العام