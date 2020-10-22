وفاة مفاجئة لـ9 أشخاص من أسرة واحدة والكشف عن السبب

الخميس، 22-10-2020
03:15 م
محمد فضل- متابعات
توفي 9 أشخاص من أسرة
واحدة في الصين، بعد تناولهم وجبة معكرونة تُركت في
الثلاجة لفترة.
وتوفي 7 بالغين، من مدينة جيشي في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين، في
10 أكتوبر، بعد تناول الطبق المسمى «سوانتانغزي» (وهو طعام صيني محلي)، بخمسة أيام.
وذكرت تقارير إعلامية أن آخر فرد من أفراد الأسرة
على قيد الحياة تناول
الحساء، وهي امرأة تُدعى «لي»، توفيت يوم الإثنين.
ولحسن الحظ، رفض 3 أطفال، خلال المناسبة العائلية، تناول حساء «نودلز»،
لأنهم لم يُعجبوا بطعمها.
وقال جاو فاي، مدير سلامة الأغذية في مركز هيلونغجيانغ للسيطرة على الأمراض
والوقاية منها، إن التسمم بحمض البونغكريك غالباً يكون مميتاً.