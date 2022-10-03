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واقعة مؤسفة.. كويتي يتخلص من حياته بطريقة بشعة

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ارشيفية
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الإثنين، 03-10-2022 10:01 ص

شهدت الكويت واقعة مؤسفة، حيث أقدم مواطن كويتي، على الانتحار، عبر إلقاء نفسه من أعلى جسر جابر.
ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية، عن مصدر أمني كويتي، قولها إن الكوادر المختصة، تبحث عن مواطن أسفل جسر جابر يُعتقد أنه ألقى بنفسه من أعلى الجسر منتحرا.
وبحسب المصدر، بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا عن تغيب مواطن يبلغ 21 عامًا، مضيفًا أنه ”بعد تعميم بياناته على جميع الدوريات، وصلت إشارة بالعثور على سيارته متوقفة في وضعية التشغيل أعلى جسر جابر، وبداخلها بطاقته المدنية“.
وتابع أنه جرى إبلاغ النيابة العامة التي سجلت قضية حملت مسمى انتحار، وكلفت خفر السواحل بالبحث عن جثة المواطن، ولا تزال عمليات البحث جارية“.
 

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