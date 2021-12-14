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«نفتالي» يدخل العزل بعد ساعات من لقاء«بن زايد»بعد اكتشاف هذا الأمر

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«نفتالي» يدخل العزل بعد ساعات من لقاء«بن زايد»بعد اكتشاف هذا الأمر

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نفتالي وبن زايد
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الثلاثاء، 14-12-2021 12:29 م

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، دخل العزل الصحي، بعد اكتشاف أحد مرافقي الوفد العائد من الإمارات مصابا بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته للإمارات.
ووفقا لإجراءات وزارة الصحة الإسرائيلية، دخل نفتالي بينيت والوفد المرافق له في رحلة عودته من الإمارات الحجر الصحي، وسيقومون بإجراء اختبار PCR آخر يوم غد الأربعاء، حيث اتصل مكتب رئيس الوزراء  بوزارة الصحة للحصول على تعليمات بمجرد علمه بأن شخصا مصابا كان على متن الرحلة.
وكان نفتالي بينيت، قد وصل إلى أبوظبي، في أول زيارة من نوعها للإمارات، يوم الأحد الماضي، حيث استقبله ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين.
وبحث بن زايد وبينيت مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل، وذلك في إطار "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه البلدان في العام الماضي.
 

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