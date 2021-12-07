دولة خليجية تُعدّل مواعيد العمل لتصبح 4 أيام ونصف في الأسبوع

الثلاثاء، 07-12-2021
12:14 م
أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا للعمل في البلاد.
وتم اعتماد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، والجمعة نصف يوم عمل وذلك حتى
12 ظهرا، حسب صحيفة البيان الإماراتية.
وبذلك تكون أيام العمل في الإمارات 4 أيام ونصف اليوم، حيث أصبحت فترة
العمل يوم الجمعة 4 ساعات ونصف فقط، مع تحديد موعد صلاة الجمعة وخطبتها في كل
البلاد لتكون في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.
وتكون مواعيد العمل
في الدولة من الاثنين إلى الخميس بداية من الساعة 7:30
صباحا إلى 3:30 بعد الظهر.
ويطبق قرار الحكومة الإماراتية الجديد بداية العام المقبل.