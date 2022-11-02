الأربعاء 02 نوفمبر 2022
توقيت مصر 13:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أزمة جديدة.. «عبور لاند» تعلن وقف إنتاجها

صبغ شعره.. شيكابالا يشتبك مع إمام عاشور واتجاه في الزمالك لعدم تجديد عقده

مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو شاكيرا.. ماذا فعلت؟

طبيبة تروي التفاصيل.. فضيحة جنسية بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية داخل فندق في برلين

نجاة سفير السعودية في لبنان من محاولة اغتيال مُدبرة

«مش أنا اللي اتشحن كده».. طبيب يكشف آخر تطورات حالة شيرين وما تقوله للأطباء

الكشف عن المرض الذي تسبب في وفاة الشيف أسامة السيد

تراجع واستقرار.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أبرز مبارايات اليوم الأربعاء.. الموعد والقنوات الناقلة

سعودي يقتل والد زوجته ويهرب إلى الأردن وبعد 24 ساعة كانت المفاجأة

ADS
 

نجاة سفير السعودية في لبنان من محاولة اغتيال مُدبرة

2019_1_8_20_47_21_797
وليد بخاري
Native
Teads
الأربعاء، 02-11-2022 12:03 م


أثار مغادرة سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، لقاءًا كان مزمع عقده مع عشائر بلدة الفاعور خلال جولته البقاعية، الكثير من التساؤلات حول سبب عدم إتمام الزيارة.

من جانبه، أوضح السفير "بخاري"، السبب من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر" قائلًا: "قطعت زيارتي المقررة لبلدة الفاعور، لأسباب أمنية"، متوجهًا بالشكر إلى أهالي الفاعور بشيوخها ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها وشبابها على كريم تفهمهم وإصدارهم بيانًا يوضح حقيقة ما حصل.
وأفادت وسائل إعلام أن الأسباب الأمنية تعود إلى شكوك حول تدبير محاولة اغتيال السفير السعودي في لبنان، من قبل مليشيا حزب الله التابعة لإيران.
يُذكر أن العشائر العربية ، كانت قد عقدت اجتماعاً في دارة الشيخين خالد ونايف الحسين في البقاع الأوسط، بحضور النواب وعدد من الشيوخ والمخاتير ووجهاء من العشائر العربية، وذلك إثر اللقاء الذي كان مقرراً في بلدة الفاعور لاستقبال السفير وليد بخاري.

وأشار رئيس بلدية الفاعور في بيان تلاه، إلى أنه بعد وصول موكب السفير الى مكان قريب من استقباله في الفاعور انسحب الموكب فوراً وأن الفريق الأمني أخذ القرار لأسباب أمنية، وعبر السفير عن امتعاضه من عدم إتمام الزيارة.

وأضاف: نؤكد على أننا نضع ما جرى في خانة الالتباس لا أكثر ولا أقل، وإننا كأهالي الفاعور بشيوخها ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها وشبابها نشدد على أن السعودية هي مرجعيتنا العربية والإسلامية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
 

إقرأ ايضا

تنزيل (1)

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد

1534835_0

الكويت.. اكتشف خيانة زوجته مع صديقه فتجاهل عقابها وفعل هذا الأمر الصادم

1307879

مساج وشذوذ.. ضبط 16 شابًا وفتاة متلبسين بالجُرم في الكويت (صور)