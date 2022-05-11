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مقتل مراسلة قناة الجزيرة برصاصة في الرأس على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي

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الأربعاء، 11-05-2022 08:37 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل الإعلامية، شيرين أبوعاقلة وإصابة الإعلامي علي السمودي في جنين.
جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية والتي ذكرت أن أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عامًا قُتلت برصاصة في الرأس.
وقال جيش الاحتلال إن قوات الأمن الإسرائيلية كانت تعمل في المنطقة "لاعتقال مشتبه بهم في أنشطة إرهابية"، مضيفًا أن المشتبه بهم والقوات الإسرائيلية تبادلوا إطلاق النار، وأقروا "باحتمال إصابة صحفيين".
ونقلت الوكالة الفلسطينية عن وزارة الصحة قولها إن السمودي أصيب "برصاصة في الظهر"، لافتة إلى أن وضعه الصحي مستقر.
 

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