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مفاجأة.. دولة خليجية تحيي ذكرى الهولوكوست (فيديو)

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مفاجأة.. دولة خليجية تحيي ذكرى الهولوكوست (فيديو)
 
الخميس، 08-04-2021 06:46 م
شهدت دولة الإمارات، مساء أمس الأربعاء، مراسم إحياء ذكرى "المحرقة النازية" لليهود، المعروفة باسم الهولوكوست.

وجاء هذا بالتزامن مع فعاليات مماثلة أقيمت في دولة الاحتلال، في فعالية تعد الأولى من نوعها في بلد عربي.


وشارك في المراسم 6 ناشطين إماراتيين، أضاؤوا 6 شمعات ترمز إلى 6 ملايين ضحية في المحرقة، كما قدم المغني الإسرائيلي لؤي علي ومغني الراب إيزي، أغنية "نسيج إنساني واحد" في إصدار خاص للمناسبة.

وعرض خلال الفعالية، فيلم وثائقي عن المحرقة، كما أجري نقاش حول ذكرى المحرقة والعالم العربي.
 

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