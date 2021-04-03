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اشترى أرضًا لليهود.. الكشف عن سبب اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق

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السبت، 03-04-2021 08:57 م محمد فضل - متابعات


كشفت مصادر خاصة، أن اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم إبراهيم عوض الله، جاء لعلاقات مشبوهة في شراء أراض لصالح اليهود واستغلال مجلس القدس في هذا الأمر.
وكانت وسائل إعلام أردنية أعلنت مساء اليوم السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية لم يحددها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" على لسان مصدر أمني لم تسمه، أن اعتقال عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين، قد تم بعد متابعة أمنية حثيثة.
وأضاف المصدر، أن التحقيق جار في الموضوع دون أن يحدد أسباب الاعتقال، وتفاصيل المتابعة الأمنية التي قادت إلى ذلك.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية أن السلطات الأردنية تحتجز الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بسبب ما قالت إنه تهديد لاستقرار البلاد، لكن وسائل إعلام أردنية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية أو التوقيف.
كما نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين بالقصر الملكي الأردني أن ما وصفوه بالمؤامرة ضمت كذلك زعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين الأردنيين قولهم إن مؤامرة معقدة وبعيدة المدى ضمت أحد أفراد العائلة المالكة.

 

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