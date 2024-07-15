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مفاجأة.. الكويت تسحب الجنسية من 30 سيدة لهذا السبب

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الإثنين، 15-07-2024 10:41 ص

 

أصدرت الحكومة الكويتية اليوم مرسوم رقم 118 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من 30 شخصًا، بما في ذلك الذين اكتسبوها بطريق التبعية، وكل من ورد أسمائهن في المرسوم من السيدات.

وبحسب المرسوم، الذي أٌصدر في الثامن من يوليو، جاء السحب بناءً على الاطلاع على الدستور والأمر الأميري المنشور في 10 مايو 2024، وبالاستناد إلى المادة (13/4) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، واستنادًا إلى عرض من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء.

 

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