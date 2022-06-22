مصر تعزي أفغانستان.. مقتل 950 وإصابة 600 في زلزال عنيف

الأربعاء، 22-06-2022
12:03 م
أعربت
جمهورية مصر
العربية، اليوم /الأربعاء/، عن خالص التعازي والمواساة لدولة
أفغانستان
ولذوي ضحايا الزلزال
المُدمر الذي ضرب ولايتيّ بكتيكا وخوست، ما أسفر عن
مصر
ع وإصابة المئات.
كما
عبرت مصر
-حكومةً وشعبًا- في بيان لوزارة الخارجية- عن صادق مواساتها لأسر
الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.
وأكدت
مصر
على تضامنها مع أفغانستان
في هذا المُصاب الأليم.
وأفادت
وسائل الإعلام الرسمية في أفغانستان
اليوم بارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال
الذي ضرب البلاد وبلغت شدته 9ر5 درجة على مقياس ريختر، إلى 280 قتيلا على الأقل
وأكثر من 600 مصاب.