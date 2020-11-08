مستشار بن زايد يكشف عدد المليارات التي دفعها أغنياء أمريكا ليوصلوا بايدن لكرسي الرئاسة

الأحد، 08-11-2020
06:55 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن حجم المليارات التي دفعت في الانتخابات الأمريكية للوصول إلى نتيجة فوز بايدن
بالرئاسة
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وقال في تغريدة عبر تويتر: أغنى أغنياء امريكا الذين يشكلون 0,001% انفقوا خلال هذا الموسم الانتخابي 11 مليار $ للوصول إلى هذه النتيجة 50,6% من الأصوات لصالح جو بايدن
الابن البار للمؤسسة الحاكمة وطرد الابن العاق الرئيس ترامب. النظام في امريكا ليس بنظام ديمقراطي بل هو نظام اوليغاركي الذي يعني حكم الأغنياء.