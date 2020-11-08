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مستشار بن زايد يكشف عدد المليارات التي دفعها أغنياء أمريكا ليوصلوا بايدن لكرسي الرئاسة

عبد الخالق عبدالله
مستشار بن زايد يكشف عدد المليارات التي دفعها أغنياء أمريكا ليوصلوا بايدن لكرسي الرئاسة
 
الأحد، 08-11-2020 06:55 ص أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن حجم المليارات التي دفعت في الانتخابات الأمريكية للوصول إلى نتيجة فوز بايدن بالرئاسة.

وقال في تغريدة عبر تويتر: أغنى أغنياء امريكا الذين يشكلون 0,001% انفقوا خلال هذا الموسم الانتخابي 11 مليار $ للوصول إلى هذه النتيجة 50,6% من الأصوات لصالح جو بايدن الابن البار للمؤسسة الحاكمة وطرد الابن العاق الرئيس ترامب. النظام في امريكا ليس بنظام ديمقراطي بل هو نظام اوليغاركي الذي يعني حكم الأغنياء.
 

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