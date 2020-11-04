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ولاية أمريكية تسجل رقمًا قياسيًا في الانتخابات

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ولاية أمريكية تسجل رقمًا قياسيًا في الانتخابات
 
الأربعاء، 04-11-2020 06:25 م
سجلت ولاية ميتشجن الأمريكية رقما قياسيا جديدا في نسبة الإقبال على التصويت في الإنتخابات الأمريكية، حيث صوت 5 ملايين و107 آلاف و896 ناخبا على الأقل، وفقا لإحصاء لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن أخر رقم قياسي تم تسجيله في الولاية كان عام 2008، حيث صوت 5 ملايين و39 ألفا و80 ناخبا، حينما فاز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالولاية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.
 

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