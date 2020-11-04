أكبر أصوات في تاريخ أمريكا.. بايدن في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

الأربعاء، 04-11-2020
09:48 م
كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، عن إنجاز تاريخي في طريقه للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن
.
وقالت إن بايدن
يتجه نحو تسجيل أكبر عدد لأصوات الناخبين في تاريخ الولايات المتحدة.
وأوضحت الوكالة أن بايدن
يحصد، حسب النتائج المتوقعة، 69512303 أصوات (50.1%) مقابل 67069982 لدى ترامب
(48.3%).
ويعني ذلك أن بايدن
يقترب من تحطيم الرقم القياسي من حيث حصيلة أصوات الناخبين، الذي سجله الرئيس السابق، الديمقراطي باراك أوباما، في انتخابات عام 2008، حينما حصل على 69498516 صوتا.
لكن قناة "NBC" توقعت من جانبها، بعد فرز 86% من كل الأصوات، أن يحصد بايدن
نحو 68.6 مليون صوت مقابل 65.9 لدى ترامب
، بينما ستكون من نصيب باقي المرشحين 2.1 مليون صوت، مضيفة أنه لم يتم حتى الآن إحصاء 23 مليون بطاقة اقتراع.