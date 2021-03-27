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مرض غامض يثير الرعب في دولة أفريقية

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 27-03-2021 11:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
تسبب انتشار مرض غامض في نيجيريا في إثارة الرعب بين المواطنين خاصة مع عدم توفر معلومات عنه .
و  ضرب المرض الغامض مدرسة داخلية في ولاية صكتو في أقصي شمال غربي نيجيريا ، و  توفت طالبة و أصيب 30 آخرون علي أثر إصابتهم بهذا المرض وتم نقلهم إلي المستشفي ، حسبما نشرت صحيفة " ذا صن البريطانية " .
وأشارت بعض التقارير الصحفية المحلية إلي أن المرض قد يكون " التهاب السحايا ومن أعراضه الصداع و الحمي و العنق المتصلب وهي أعراض تعاني منها الفتيات المصابات لكن السلطات لم تؤكد هذا الأمر  ؟
جدير بالذكر أن فبراير الماضي شهدت تنزانيا مرض غريب أبرز أعضائه أن المرضي يتقيئون الدم ويصيبهم الغثيان ، وأسفر عن وفاة 15 مريض علي الأقل .
 

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