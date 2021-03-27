مرض غامض يثير الرعب في دولة أفريقية

السبت، 27-03-2021
11:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تسبب انتشار مرض
غامض في نيجيريا
في إثارة الرعب بين المواطنين خاصة مع عدم
توفر معلومات عنه .
و ضرب المرض
الغامض مدرسة داخلية في
ولاية صكتو في أقصي شمال غربي نيجيريا
، و توفت طالبة و أصيب 30 آخرون علي أثر إصابتهم
بهذا المرض
وتم نقلهم إلي المستشفي ، حسبما نشرت صحيفة " ذا صن البريطانية
" .
وأشارت بعض التقارير الصحفية المحلية إلي أن المرض
قد يكون " التهاب
السحايا ومن أعراضه الصداع
و الحمي و العنق المتصلب وهي أعراض تعاني منها الفتيات
المصابات لكن السلطات لم تؤكد هذا الأمر ؟
جدير بالذكر أن فبراير الماضي شهدت تنزانيا مرض
غريب أبرز أعضائه أن المرض
ي
يتقيئون الدم ويصيبهم الغثيان ، وأسفر عن وفاة 15 مريض علي الأقل .