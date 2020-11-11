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مذيعة "الجزيرة" تفاجئ الجميع بشأن وفاة رئيس وزراء البحرين

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مذيعة "الجزيرة" تفاجئ الجميع بشأن وفاة رئيس وزراء البحرين
 
الأربعاء، 11-11-2020 05:10 م الطيب حسين
رغم المقاطعة الرباعية لقطر، إلا أن مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس التي تمتلكها الدوحة، قدمت التعازي في وفاة رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي وافته المنية اليوم.

وكتبت الفارس عبر "تويتر" تعليقًا على الوفاة: "عظم الله اجركم الله يرحمه ويغفر له".


وتوفي الأمير البحريني صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأمر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

 

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