الأربعاء، 11-11-2020
05:10 م
الطيب حسين
رغم المقاطعة الرباعية لقطر
، إلا أن مذيعة قناة الجزيرة
علا الفارس التي تمتلكها الدوحة، قدمت التعازي في وفاة رئيس الوزراء البحرين
ي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي وافته المنية اليوم.
وكتبت الفارس عبر "تويتر" تعليقًا على الوفاة: "عظم الله اجركم الله يرحمه ويغفر له".
وتوفي الأمير البحرين
ي صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأمر ملك البحرين
الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.