الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

تعرف على السبب..

دولة خليجية تتلقى مساعدة مالية

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000
دولة خليجية تتلقى مساعدة مالية
 
الأربعاء، 28-10-2020 08:01 م الطيب حسين
كشفت وسائل إعلام خليجية، أن سلطنة عمان تلقت دعمًا ماليًا من قطر بسبب تداعيات جائجة كورونا.

وتلقت عمان دعما ماليا مباشرا بقيمة مليار دولار، حيث تسعى السلطنة التي تعاني من ضائقة مالية، لمواجهة أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.


وذكرت مصادر مطلعة، أن "قطر أودعت المبلغ في البنك المركزي العماني، ووعدت بأن هناك المزيد في المستقبل".

وقال مستثمرون، إن "الدعم القطري لسلطنة عمان بداية جيدة، لكن هناك حاجة إلى المزيد".

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العماني بنسبة 10% هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لكورونا، وفقا لصندوق النقد الدولي.
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

download (1)

عاجل.. شخصية جديدة تتولى الديوان الأميري في قطر

مطار الدوحة الدولي

فضيحة في مطار الدوحة و استراليا تتدخل

kalabsh778

دولة خليجية تُشهر بمصريين في بيان رسمي: فعلوا هذا الأمر (صورة)

أمير قطر

آل الشيخ يكشف عن تصرف صادم قامت به قطر: سيتجاهله الإخوان لتلعم كم هم رخاص

سلطان عمان

شاهد .. أول ظهور لزوجة سلطان عمان منذ توليه الحكم

66badb24816d3fb02cadef6f81010ed7

موقف إماراتي مفاجئ وغير متوقع من مصالحة قطر