قرار عاجل من محمد بن سلمان بشأن أمر هام في السعودية

الأحد، 24-01-2021
07:41 م
الطيب حسين
وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية
برئاسة الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمس المقبلة.
جاء ذا حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية
الرسمية واس عبر حسابها على "تويتر".
وقال بن سلمان "تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة".
وتابع ولي العهد: "سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي."