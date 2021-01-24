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عاجل.. أول بيان من بايدن بشأن السعودية
أول بيان من بايدن بشأن السعودية
الأحد، 24-01-2021
09:04 م
الطيب حسين
أصدر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو
بايدن
، بيانًا قبل قليل بشأن المملكة العربية
السعودية
.
وأكدت في أول بيان رسمي لها حول علاقاتها مع الرياض، أنها ستساعد المملكة في محاسبة كل من يشن هجمات على أراضيها.
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السعودية
بايدن
أول بيان من بايدن بشأن السعودية
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