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ماذا قالت أمريكا وإسرائيل عن اختيار "السنوار" رئيساً لحركة حماس؟

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الأربعاء، 07-08-2024 10:58 ص

 

 

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، على اختيار  يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية.

وقال: " يحيى السنوار هو إرهابي مسؤول عن أبشع أنواع الإرهاب في تاريخ البشرية في ال7 من أكتوبر".

وأضاف:"هناك مكان واحد فقط للسنوار وهو بجانب محمد الضيف وكل الإرهابيين المسؤولين عن ال 7 من أكتوبر، هذا المكان الوحيد الذي نرتبه ليحيى السنوار".

من جانبه علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة "حماس".

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي : "لقد كان ولا يزال السنوار صاحب القرار الأساسي عندما يتعلق الأمر بإبرام وقف إطلاق النار، ولذا أعتقد أن هذا يؤكد فقط حقيقة أنه حقا عليه أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار الذي سيساعد بشكل واضح العديد من الفلسطينيين المحتاجين بشدة لوقف الحرب". حسب cnn.

وأضاف:"العمل على الاتفاق استمر حتى مع الأحداث الأخيرة في المنطقة، ووصلت المفاوضات إلى مرحلتها النهائية، ونحن نعتقد بقوة أنها ستصل إلى خط النهاية قريبًا جدا".

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