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لماذا فرضت السعودية غرامة على الدكتورة يومي ومنعت التعامل معها؟

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دكتورة يومي
Native
Teads
الأربعاء، 01-06-2022 11:23 ص

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، قراراً بتغريم الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة بـ"الدكتورة يومي"، ومنعت التعامل معها والإعلان لديها.

وقالت الهيئة في القرار المنشور على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ان "الهيئة قررت فرض غرامة بقيمة 400 ألف ريال سعودي (قرابة 107 آلاف دولار)، على زائرة عربية، وتعميما بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها، لمخالفتها نظامي المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية" وبالتحديد "نظام المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية ومكافحة التدخين وممارسة العمل التجاري بدون رخصة".
وأشارت المعلومات ان هذا القرار يخص المقاطع المثيرة للجدل التي نشرتها "الدكتورة يومي".
وتتعمد الفاشينيستا اللبنانية، إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات جريئة ومثيرة، واستعراض جسدها بشكل غير أخلاقي، حيث أنها توصف بالجريئة وهو ما أثار غضب المغردين.
 

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