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هل تسمح السعودية ببيع الخمور في مدينة نيوم؟

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نيوم
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الخميس، 26-05-2022 11:48 ص

ردت مساعدة وزير السياحة السعودية، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، على سؤال حول إمكانية إلغاء المملكة لقوانين حظر الخمور، بأن السعودية لن تُغيِّر القوانين التي تحظر الكحول، مشيرة إلى أنه "رغم وجود القيود الحالية المعمول بها استمرت في جذب السياح، وتفوقت على المستوى العالمي".

وتفصيلاً، ردت مساعدة وزير السياحة خلال مشاركتها في جلسة حوارية للوفد الوزاري السعودي المشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" حول النظرة المستقبلية للمملكة، عما ورد عن صحة التقارير بالصحافة الأجنبية عن أن "نيوم" ربما ستنظر في مسألة الكحول، وقالت: "أنا سعيدة بالرد على هذا السؤال. السعوديون يتميزون بالشفافية. لقد سمعنا ذلك حتى من رؤساء دول: متى ستسمحون بتقديم الكحول؟ باختصار سنواصل تطبيق قوانينا الحالية؛ لقد كانت جيدة. ونحن نتسم بالتنافسية، وتجاوزنا أداءً حتى على مستوى السياحة عالميًّا، بما هو موجود حاليًا. ويمكن القيام بالكثير دون إدخال أي أمور جديدة".
 

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