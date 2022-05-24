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كاميرا مراقبة توثق جريمة صادمة في شوارع السعودية في وضح النهار

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Teads
الثلاثاء، 24-05-2022 12:39 م

وثقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع السعودية بمحافظة خميس مشيط، واقعة صادمة فطلاق شخص النار على مركبة يقودها مواطن آخر واصطدامه بحاجز بين طريقين ثم الاعتداء عليه بسلاح أبيض في وضح النهار أمام المارة دون تدخل أحد.
من جانبها، قبضت شرطة محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير في السعودية، على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على آخر بسلاح أبيض ويطلق النار على مركبته في طريق عام.
وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة. وفقا للعربية نت.
وبحسب أحد الأشخاص فإن المعتدى عليه طالب في المرحلة الثانوية وتمت إصابته بإصابات بليغة.
 

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