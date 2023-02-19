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للمسافرين إلى السعودية بسجائر إلكترونية.. تنبيه سعودي هام

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مطار سعودي
Native
Teads
الأحد، 19-02-2023 02:10 م



كشفت السلطات السعودية اليوم الأحد عن كمية السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافر إلى المملكة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، إنه يسمح للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي، باستيراد 25 سيجارة إلكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة.

كما يسمح باستيراد السجائر الالكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة بحد أقصى 125 جهازا كل 3 أشهر للفرد.

ونصحت الهيئة بالاطلاع على التعريفة الجمركية المتكاملة لمعرفة الإجراءات للسلع المستوردة من خلال الرابط.

 وأمس  أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية،   عن منح مُلاك ورُعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين  الوافدين، مهلة تصل إلى 7 أشهر، لعودة إبلهم ومواشيهم الحية إلى دولهم.

وأشارت الوزارة السعودية، في بيانها الصادر اليوم، عن الإجراءات التي ستتخذها بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي من بينها إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، وتطبيق ألية تصدير الأبل والمواشي الحية.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات المملكة العربية السعودية للحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة ظاهرة التصحر.
 

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