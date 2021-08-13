الجمعة، 13-08-2021
11:08 ص
كيف اعرف موقع أرض برقم القطعة
هي خدمة من
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة
الشئون البلدية والقروية
حتى يستطيع المواطنون أن يتعرفوا على مواقع قطع الأرض من
خلال رقم القطعة
دون أن يحتاج إلى الذهاب إلى مكاتب الوزارة، وسوف نتناول هذا
الموضوع بالتفصيل.
كيف اعرف
موقع أرض برقم القطعة
وزارة البلدية
والقروية أتاحت إلى المواطنين الحصول على الخدمات بالشكل الإلكتروني للتعرف على
تفاصيل قطعة الأرض من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وأهمها:
قم بالدخول إلى بوابة وزارة الشئون البلدية والقروية
من خلال الرابط المباشر لها.
يدخل المواطن إلى خدمات الوزارة.
يضغط على خدمات بلدية أخرى تظهر مجموعة من الاختيارات يختار منها استعلام عن قطعة أرض.
يتم التسجيل في الخدمات.
يفعل الحساب الخاص به في الخدمة.
يختار قطعة الأرض حتى يتم عرض جميع البيانات الخاصة بها.
البحث عن
الأرض باستخدام جوجل إيرث برقم القطعة
يستطيع كافة السكان
في المملكة العربية السعودية أن يستعلموا عن قطعة أرض تتواجد بداخل الملكة من خلال
استخدام تطبيق جوجل إيرث من خلال اتباع هذه الخطوات:
يتم فتح تطبيق الخرائط على جوجل.
يضغط المستخدم على المستكشف الجغرافي جوجل إيرث.
يتم اختيار الخرائط التفاعلية التي يمكنها أن تغطي كافة المناطق في المملكة.
توفر هذه الخرائط جميع الإحداثيات التي يمكن أن نكتبها داخل التطبيق.
توفر الخدمات المجانية من أجل أن يتعرف الأفراد على كيفية الوصول إلى الخدمات القريبة منهم وتحديد المواقع بالشكل الدقيق على الخريطة.
كيف اعرف
موقع أرض برقم القطعة باستخدام Land Finder
يعتبر هذا الموقع من المواقع التي يمكنها
أن توفر جميع المعلومات عن قطعة أرض من خلال استخدام رقم القطعة
عن طريق اتباع هذه
الخطوات:
قم بالدخول إلى موقع وزارة الشئون القروية من خلال الرابط المباشر له.
تظهر أمام المستخدم مجموعة من الاختيارات المتنوعة.
يبحث المستخدم عن كلمة خدمات الوزارة التي تساعده على أن يبدأ عملية البحث عن قطعة الأرض.
يختار خدمات بلدية أخرى حتى يتمكن من الانتقال إلى الصفحة التالية.
يجد مجموعة من الاختيارات يضغط على طلب أرض.
الموقع يطلب من المستخدم أن يسجل حساب من خلال الضغط على حساب جديد، وكتابة جميع المعلومات التي يطلبها الموقع.
بعد أن ينتهي المستخدم من كتابة المعلومات المطلوبة يضغط على التسجيل.
وهنا يتم تفعيل العضوية للمستخدم في هذا الموقع.
يتم تسجيل الدخول وتظهر أمام المستخدم جميع المعلومات عن قطع الأراضي التي تطرحها وزارة الشؤون القروية.
كيف اعرف
موقع أرض برقم القطعة وزارة العدل
وزارة
العدل في المملكة العربية السعودية توفر إلى جميع المواطنين إمكانية الاستعلام عن
قطع الأراضي التي تتواجد داخل المملكة من خلال كتابة رقم المخطط ورقم القطعة
.
وهذا الأمر يعتبر من الأمور التي سهلت الأمر على
المواطنين حتى يحصلوا على جميع التفاصيل التي تخص قطع الأراضي السكنية، ويتم
الاستعلام من خلال اتباع هذه الخطوات:
قم بالدخول إلى موقع الموثوق الرسمي من خلال الرابط المباشر له.
اعمل على تسجيل الدخول إلى موقع الموثوق.
يتم اختيار الخدمة التي يرغب فيها المستخدم.
تظهر أمامه جميع التفاصيل التي تخص قطع الأراضي التي تتواجد ضمن النطاق الذي يبحث عنه.
تحدثنا في هذا المقال عن كيف اعرف موقع
أرض برقم القطعة
وتناولنا جميع الطرق التي يمكن من خلالها أن يتعرف المواطنون
على موقع قطعة أرض سكنية، ويمكنكم الآن الاستعلام عن قطع الأراضي بسهولة كبيرة
بالشكل الإلكتروني.