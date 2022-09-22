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كنتاكي تهدد بالانسحاب من رعاية منتخب فرنسا بسبب «مبابي»

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كنتاكي
Native
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الخميس، 22-09-2022 12:40 م


أصدرت سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي في فرنسا بيانا تراجعت فيه عن فكرة الانسحاب من قائمة رعاة منتخب فرنسا بطل العالم، بعد رفض كيليان مبابي المشاركة في حملة تسويقية خاصة بالسلسلة.

وجاء في بيان سلسلة المطاعم: "دجاج كنتاكي يأسف للكلمات التي قيلت أمس". وأضاف البيان: "هذه آراء شخصية، لكنها لا تعكس بأي حال من الأحوال موقف الشركة، لطالما كانت الشراكة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مصدر فخر لنا".

ويأتي ذلك البيان في أعقاب التصريحات التي أدلى بها آلان بيرال نائب رئيس سلسلة دجاج كنتاكي في فرنسا، والتي أكد فيها أن الشركة ستتوقف عن رعاية منتخب فرنسا، مع رفض مبابي للظهور في الحملة الترويجية الخاصة بها.
بدوره قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعديل سياسات حقوق الإعلانات والصور، بعد احتجاج مبابي عليها.

وتصاعدت أزمة حقوق صور مبابي مع الاتحاد الفرنسي حيث رفض نجم باريس سان جيرمان المشاركة في جلسة التصوير الخاصة بمنتخب الديوك الفرنسية والتي كانت مقررة الثلاثاء الماضي.

وأثار مبابي الجدل مؤخرا بامتناعه عن حضور الفعاليات التجارية والإعلانية الخاصة بالمنتخب الفرنسي اعتراضا منه على اتفاقية حقوق الصورة وأمور أخرى تخص هذا الملف.

وطلب ممثلو اللاعب الفرنسي تعديل الاتفاقية بشكل دوري كل أربع سنوات.

ويتواجد مبابي مع منتخب فرنسا الآن أثناء الاستعداد لمباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد النمسا والدنمارك، في آخر جولتين من دور المجموعات.
 

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