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سر احتفاء الخارجية الإسرائيلية بمصورة سعودية

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الأحد، 22-08-2021 07:04 م


احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمصورة سعودية، اليوم الأحد، بعد ارتفاع عدد الجوائز التي حصلت عليها إلى 373 جائزة.
ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الأحد، أشادت من خلالها بالمصورة السعودية أماني القحطاني.
وهنأت الخارجية الإسرائيلية المصورة السعودية أماني القحطاني، بعد سلسلة الإنجازات التي حققتها، مؤخرا، موضحة أنها ثمرة التغيير والتشجيع على الانطلاق والإبداع النسوي السعودي في المملكة.
وجاءت تلك التهنئة تعليقا على ما نشر على الصفحة الرسمية لصفحة “سعوديات مبدعات”، والتي أكدت من خلالها حصول القحطاني على 373 جائزة خلال سنة وشهرين، فضلا عن 4 ألقاب دولية في التصوير، فيما حصدت 29 جائزة دولية، ليصل مجموع جوائزها إلى 52 جائزة في مطلع هذا العام 2021.
 

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